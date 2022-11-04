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В Челябинской области задержана попавшая в ДТП на угнанном автомобиле пьяная школьница

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Госавтоинспекция в Кыштыме (Челябинская область) задержала 17-летнюю школьницу, которая в состоянии алкогольного опьянения угнала автомобиль и попала на нём в ДТП.
В Челябинской области задержана попавшая в ДТП на угнанном автомобиле пьяная школьница
  • РИА Новости

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«В дежурную часть Карабаша обратился 19-летний местный житель, который сообщил, что у одного из домов на улице Металлургов автомобиль Datsun врезался в три припаркованные машины, после чего скрылся. За рулём оказалась не имеющая водительских прав 17-летняя жительница Кыштыма. К тому же она находилась в состоянии алкогольного опьянения», — уточнили в полиции.

Девушку задержали. В отношении неё возбуждены уголовное дело по статье об угоне, а также административные дела за управление автомобилем в состоянии опьянения и оставление места ДТП.

Ранее сайт Newinform сообщал о крупной аварии с грузовиком в Московской области.

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