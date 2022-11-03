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Мантуров и Решетников остались без света во время совещания с Путиным

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Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников остались без света в начале совещания с президентом России Владимиром Путиным из-за отключения электричества в башне квартала Москва-Сити.
Мантуров и Решетников остались без света во время совещания с Путиным
  • kremlin.ru

Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что проблемы с электричеством решили до того, как Решетников начал свой доклад.

Ранее в МЧС сообщили о восстановлении энергоснабжения башни квартала Москва-Сити.

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