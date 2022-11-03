Мантуров и Решетников остались без света во время совещания с Путиным
Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников остались без света в начале совещания с президентом России Владимиром Путиным из-за отключения электричества в башне квартала Москва-Сити.
- kremlin.ru
Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что проблемы с электричеством решили до того, как Решетников начал свой доклад.
Ранее в МЧС сообщили о восстановлении энергоснабжения башни квартала Москва-Сити.
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