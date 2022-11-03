Мантуров и Решетников остались без света во время совещания с Путиным

Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров и глава Минэкономразвития Максим Решетников остались без света в начале совещания с президентом России Владимиром Путиным из-за отключения электричества в башне квартала Москва-Сити.

kremlin.ru