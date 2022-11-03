Специалист Шорников заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредиток

Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредитных карт.

«Кроме того, при получении другого кредитного продукта, например ипотеки, лимит по карте будет учтён в долговой нагрузке, и сумма, доступная для получения других продуктов, может немного уменьшиться», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Шорников, если нужно сделать крупную единовременную покупку и средства нужны на срок не менее года, то стоит обратить внимание на потребкредит.

«В этом случае ставка по кредиту и его обслуживание будут комфортнее и выгоднее для клиента. Кредитка же является сложным инструментом. Различные ставки по налично-безналичным операциям, льготный период, комиссии увеличивают вероятность просрочки или переплаты», — уточнил эксперт.

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