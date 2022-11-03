Специалист Шорников заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредиток
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«Кроме того, при получении другого кредитного продукта, например ипотеки, лимит по карте будет учтён в долговой нагрузке, и сумма, доступная для получения других продуктов, может немного уменьшиться», — сказал он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Шорников, если нужно сделать крупную единовременную покупку и средства нужны на срок не менее года, то стоит обратить внимание на потребкредит.
«В этом случае ставка по кредиту и его обслуживание будут комфортнее и выгоднее для клиента. Кредитка же является сложным инструментом. Различные ставки по налично-безналичным операциям, льготный период, комиссии увеличивают вероятность просрочки или переплаты», — уточнил эксперт.
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