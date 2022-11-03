Узнать больше

Специалист Шорников заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредиток

Короткая ссылка
Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредитных карт.
Специалист Шорников заявил, что банки могут негативно оценить оформление большого количества кредиток
  • Gettyimages.ru
  • © Image Source

«Кроме того, при получении другого кредитного продукта, например ипотеки, лимит по карте будет учтён в долговой нагрузке, и сумма, доступная для получения других продуктов, может немного уменьшиться», — сказал он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Шорников, если нужно сделать крупную единовременную покупку и средства нужны на срок не менее года, то стоит обратить внимание на потребкредит.

«В этом случае ставка по кредиту и его обслуживание будут комфортнее и выгоднее для клиента. Кредитка же является сложным инструментом. Различные ставки по налично-безналичным операциям, льготный период, комиссии увеличивают вероятность просрочки или переплаты», — уточнил эксперт.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить