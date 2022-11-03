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В Госдуме заявили, что выпустившего в море дельфинов предпринимателя ждёт расследование

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал инцидент с выпуском в море дрессированных дельфинов из дельфинария в Севастополе. По его словам, этот инцидент будет тщательным образом расследован.
В Госдуме заявили, что выпустившего в море дельфинов предпринимателя ждёт расследование
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Он (предприниматель. — RT) на них зарабатывал годами... Выжить в таких условиях дельфины, которые не жили в естественной среде, не в состоянии. Люди их сделали ручными. Без человека они уже прожить не смогут. Ждёт его очень серьёзное расследование этого преступления. Мы сейчас занимаемся этим вопросом. Но сейчас главное — дельфинов спасти», — подчеркнул Бурматов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, сотрудники Росприроднадзора уже занимаются ситуацией. Шанс спасти животных есть, уверен депутат.

2 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на пляже в районе севастопольского парка Победы неизвестные лица выбросили в море дельфинов.

По предварительным данным, четверых млекопитающих, включённых в Красную книгу России, выбросил индивидуальный предприниматель, который является директором одного из местных дельфинариев.

По сообщениям «Крыминформ», прокуратура в Севастополе начала проверку по факту ЧП.

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