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Автомобили Kia, Hyundai и Lada россияне чаще всего покупали онлайн в 2022 году

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Специалисты «СберАвто» и «СберСтрахования» проанализировали сделки по покупке и страхованию машин за десять месяцев 2022 года и выяснили, какие авто пользователи покупали онлайн чаще всего.
Автомобили Kia, Hyundai и Lada россияне чаще всего покупали онлайн в 2022 году
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Так, чаще всего в 2022 году пользователи «СберАвто» покупали автомобили марок Kia, Hyundai и Lada — 11, 10 и 9% от всех сделок соответственно. На четвёртом и пятом местах по количеству сделок оказались Nissan и Volkswagen.

Средний чек покупки составил 1,3 млн рублей. Новые автомобили пользователи покупали в среднем за 2,3 млн рублей, а с пробегом — за 1,1 млн рублей.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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