«Ъ»: производитель бытовой техники Vestel может возобновить производство в России

Турецкий производитель бытовой и профессиональной техники Vestel может возобновить производство своей продукции в России.

Об этом информирует «Коммерсантъ». Директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал изданию, что производство планируют возобновить в Александрове. 2 сентября стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional покидает российский рынок и передаёт свой бизнес местному руководству. До этого французская химическая компания Air Liquide заявила о решении покинуть Россию, передав российские активы местному менеджменту.