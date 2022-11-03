«Ъ»: производитель бытовой техники Vestel может возобновить производство в России
Об этом информирует «Коммерсантъ».
Директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал изданию, что производство планируют возобновить в Александрове.
2 сентября стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional покидает российский рынок и передаёт свой бизнес местному руководству.
До этого французская химическая компания Air Liquide заявила о решении покинуть Россию, передав российские активы местному менеджменту.