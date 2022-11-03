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«Ъ»: производитель бытовой техники Vestel может возобновить производство в России

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Турецкий производитель бытовой и профессиональной техники Vestel может возобновить производство своей продукции в России.

Об этом информирует «Коммерсантъ».

Директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов рассказал изданию, что производство планируют возобновить в Александрове.

2 сентября стало известно, что шведский производитель бытовой техники Electrolux Professional покидает российский рынок и передаёт свой бизнес местному руководству.

До этого французская химическая компания Air Liquide заявила о решении покинуть Россию, передав российские активы местному менеджменту.

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