Подмосковная команда завоевала 85 медалей на чемпионате «Абилимпикс»
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.
Регион представляли 73 человека. Они соревновались в 31 профессиональной компетенции.
Больше всего медалей — у сборной Москвы (146), второе место занял Татарстан (123).
Ранее НТВ сообщало, что в Москве подвели итоги конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».