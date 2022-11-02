Подмосковная команда завоевала 85 медалей на чемпионате «Абилимпикс»

Подмосковная команда завоевала 85 медалей на национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства образования.

Регион представляли 73 человека. Они соревновались в 31 профессиональной компетенции.

Больше всего медалей — у сборной Москвы (146), второе место занял Татарстан (123).

Ранее НТВ сообщало, что в Москве подвели итоги конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».