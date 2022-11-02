Самыми популярными направлениями для путешествий в России в октябре стали Москва и Петербург

Самыми популярными направлениями для путешествий в России в октябре стали Москва, Санкт-Петербург Сочи.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Больше всего перелётов совершено в Москву, доля которой оценивается в 32%.

Далее следуют Санкт-Петербург, Сочи, Махачкала, Минеральные Воды, Екатеринбург, Уфа, Казань, Калининград и Тюмень.

Москва лидирует и среди железнодорожных направлений (доля поездок в октябре — 25,5%).

В список также попали Санкт-Петербург и Краснодар. Кроме того, в списке представлены Анапа, Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург и Тюмень.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.