На юго-западе Москвы построят технопарк

На юго-западе Москвы планируют построить технопарк.

Об этом сообщает НСН.

«Инвестор получит в аренду участок на юго-западе столицы и возведёт там строительный технопарк площадью 24,7 тыс. кв. м», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, благодаря проекту в городе появится 200 рабочих мест.

Новое предприятие, в частности, будет выпускать облегчённые каркасы для объёмно-модульного строительства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве создадут не менее 20 технопарков по программе комплексного развития территорий.