Узнать больше

Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 4 ноября

Короткая ссылка
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщило, что в День народного единства общественный транспорт региона будет работать по расписанию выходных.
Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 4 ноября
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

5 и 6 ноября автобусы и электрички пойдут по штатному времени субботы и воскресенья.

Автобусы областных перевозчиков будут курсировать 4 ноября по графику субботы, 5 и 6 ноября — по обычному графику.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить