Минтранс Подмосковья рассказал о работе общественного транспорта 4 ноября
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сообщило, что в День народного единства общественный транспорт региона будет работать по расписанию выходных.
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
5 и 6 ноября автобусы и электрички пойдут по штатному времени субботы и воскресенья.
Автобусы областных перевозчиков будут курсировать 4 ноября по графику субботы, 5 и 6 ноября — по обычному графику.
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