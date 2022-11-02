В Ялте задержали мужчину за ложное сообщение о минировании ТЦ

В Ялте задержали 43-летнего мужчину за ложное сообщение о минировании торгового центра.

Об этом информирует «Крым 24» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Торговый центр, прилегающая территория и припаркованные рядом автомобили были проверены. Сообщение о минировании не подтвердилось.

«В кратчайшие сроки полицейские установили личность, местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался ранее не судимый 43-летний местный житель», — заявили в пресс-службе.

Заведено уголовное дело.

Ранее «Крыминформ» передавал, что в Крыму суд вынес приговор гражданину Украины по делу о ложном сообщении о минировании.