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Автоэксперт Архиреев посоветовал обращаться к автоброкерам для продажи машины с пробегом

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Автоэксперт, главный редактор журнала «Автоброкер Клуб» Виталий Архиреев дал советы по продаже подержанной машины.
Автоэксперт Архиреев посоветовал обращаться к автоброкерам для продажи машины с пробегом
  • Gettyimages.ru

«Автоброкеры размещают объявление о продаже автомобиля на всех возможных ресурсах, включая собственные площадки и всем известные маркетплейсы. В таком случае охват будет гораздо шире, и всё сделано будет профессионально», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, продавцу не придётся ездить и показывать машину самостоятельно.

Как отметил Архиреев, если человек решил сам продать автомобиль, то нужно провести предпродажную подготовку.

«Автомобиль должен быть приведён в порядок. Как минимум вымыт, а также должна быть произведена химчистка салона. Нужно провести фотосъёмку авто», — уточнил эксперт.

Он добавил, что в объявлении стоит подробно расписать информацию о машине. Что касается цены, то Архиреев советует выбрать среднюю стоимость по рынку.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях покупки машины из других стран.

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