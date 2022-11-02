Автоэксперт Архиреев посоветовал обращаться к автоброкерам для продажи машины с пробегом
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«Автоброкеры размещают объявление о продаже автомобиля на всех возможных ресурсах, включая собственные площадки и всем известные маркетплейсы. В таком случае охват будет гораздо шире, и всё сделано будет профессионально», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, продавцу не придётся ездить и показывать машину самостоятельно.
Как отметил Архиреев, если человек решил сам продать автомобиль, то нужно провести предпродажную подготовку.
«Автомобиль должен быть приведён в порядок. Как минимум вымыт, а также должна быть произведена химчистка салона. Нужно провести фотосъёмку авто», — уточнил эксперт.
Он добавил, что в объявлении стоит подробно расписать информацию о машине. Что касается цены, то Архиреев советует выбрать среднюю стоимость по рынку.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях покупки машины из других стран.