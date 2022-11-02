Автоэксперт Шапарин напомнил о высокой таможенной пошлине на авто из других стран
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что чаще всего такие автомобили ввозят в приграничные с Россией государства, где их растаможивают под заниженную пошлину, поэтому покупатели могут столкнуться с доначислением пошлин.
«Но об этом никто из продавцов не говорит», — отметил Шапарин.
Он напомнил, что таможенная пошлина на большинство автомобилей до трёх лет составляет 48%, а на ряд машин — 54% стоимости.
Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.