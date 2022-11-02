Автоэксперт Шапарин напомнил о высокой таможенной пошлине на авто из других стран

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал об особенностях покупки машины из других стран.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что чаще всего такие автомобили ввозят в приграничные с Россией государства, где их растаможивают под заниженную пошлину, поэтому покупатели могут столкнуться с доначислением пошлин.

«Но об этом никто из продавцов не говорит», — отметил Шапарин.

Он напомнил, что таможенная пошлина на большинство автомобилей до трёх лет составляет 48%, а на ряд машин — 54% стоимости.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.