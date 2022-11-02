ТАСС: неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области

Буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Буксир РБТ—1 «Ридса», перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооружёнными людьми», — говорится в заявлении.

Информация о пострадавших уточняется, ведётся поиск нападавших.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.

Кроме того, 29 октября украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне.