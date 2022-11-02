ТАСС: неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Буксир РБТ—1 «Ридса», перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооружёнными людьми», — говорится в заявлении.
Информация о пострадавших уточняется, ведётся поиск нападавших.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.
Кроме того, 29 октября украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне.