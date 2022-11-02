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ТАСС: неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области

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Буксир с мирными жителями при эвакуации из Херсона на левый берег Днепра был обстрелян неизвестными из стрелкового оружия.
ТАСС: неизвестные обстреляли буксир с мирными жителями в Херсонской области
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Буксир РБТ—1 «Ридса», перевозящий гражданское население на левобережье Херсонской области, при подходе к набережной Голая Пристань был обстрелян со стороны набережной из стрелкового оружия неустановленными вооружёнными людьми», — говорится в заявлении.

Информация о пострадавших уточняется, ведётся поиск нападавших.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.

Кроме того, 29 октября украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне.

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