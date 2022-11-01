Узнать больше

В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пассажира в метро

Короткая ссылка
В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пассажира на эскалаторе в метро.
В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пассажира в метро
  • globallookpress.com

Об этом сообщает Newinform.

Как заявили в пресс-службе управления МВД России по Свердловской области, 69-летний мужчина потерял сознание.

«Гражданин почувствовал себя плохо, и прибывший к месту происшествия наряд отдела полиции на метрополитене оказал пострадавшему доврачебную помощь, далее он был передан медикам скорой помощи, но спасти его не удалось», — цитирует kp.ru отделение по связям со СМИ городского УМВД.

В региональном СУ СК России рассказали, что следственный отдел по Чкаловскому району проводит проверку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить