В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пассажира в метро

В Екатеринбурге проводят проверку по факту смерти пассажира на эскалаторе в метро.

Об этом сообщает Newinform.

Как заявили в пресс-службе управления МВД России по Свердловской области, 69-летний мужчина потерял сознание.

«Гражданин почувствовал себя плохо, и прибывший к месту происшествия наряд отдела полиции на метрополитене оказал пострадавшему доврачебную помощь, далее он был передан медикам скорой помощи, но спасти его не удалось», — цитирует kp.ru отделение по связям со СМИ городского УМВД.

В региональном СУ СК России рассказали, что следственный отдел по Чкаловскому району проводит проверку.