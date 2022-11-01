В Тюменской области собрали более 55 тысяч тонн урожая
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Об этом сообщает megatyumen.ru.
«В 2022 году с одного гектара аграрии собирали в среднем более 520 центнеров овощей. Предыдущий рекорд — 487 центнеров с гектара — они достигали в 2020 году», — заявили в департаменте агропромышленного комплекса.
В частности, в регионе было собрано свыше 24 тыс. т капусты, 20 тыс. т моркови и около 11 тыс. т свёклы.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области перевыполнили план по вводу земель для сельского хозяйства.