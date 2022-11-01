В Тюменской области собрали более 55 тысяч тонн урожая

Аграрии Тюменской области собрали более 55 тыс. т урожая.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«В 2022 году с одного гектара аграрии собирали в среднем более 520 центнеров овощей. Предыдущий рекорд — 487 центнеров с гектара — они достигали в 2020 году», — заявили в департаменте агропромышленного комплекса.

В частности, в регионе было собрано свыше 24 тыс. т капусты, 20 тыс. т моркови и около 11 тыс. т свёклы.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области перевыполнили план по вводу земель для сельского хозяйства.