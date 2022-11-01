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Жители Тюменской области завоевали 11 медалей в финале чемпионата «Абилимпикс»

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Жители Тюменской области завоевали 11 медалей в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.
Жители Тюменской области завоевали 11 медалей в финале чемпионата «Абилимпикс»
  • © admtyumen.ru

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Состязания проходили в трёх категориях — среди школьников, студентов и специалистов. Все участники были людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Тюменскую область представляли 19 человек.

Ранее НТВ сообщало, что в Москве подвели итоги конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».

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