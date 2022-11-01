Жители Тюменской области завоевали 11 медалей в финале чемпионата «Абилимпикс»
- © admtyumen.ru
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.
Состязания проходили в трёх категориях — среди школьников, студентов и специалистов. Все участники были людьми с ограниченными возможностями здоровья.
Тюменскую область представляли 19 человек.
Ранее НТВ сообщало, что в Москве подвели итоги конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».