Жители Тюменской области завоевали 11 медалей в финале чемпионата «Абилимпикс»

Жители Тюменской области завоевали 11 медалей в финале национального чемпионата «Абилимпикс» в Москве.

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на информационный центр правительства региона.

Состязания проходили в трёх категориях — среди школьников, студентов и специалистов. Все участники были людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Тюменскую область представляли 19 человек.

Ранее НТВ сообщало, что в Москве подвели итоги конкурса профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс».