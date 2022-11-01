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В Москве состоится итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой

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В Москве 2-3 ноября на площадке Музея Победы пройдёт итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой Российской Федерации. Основная тема форума — «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!».
В Москве состоится итоговый форум «Сообщество», организованный Общественной палатой
  • Legion-Media
  • © Vladi Alon

В рамках двухдневной программы форума будут организованы панельные дискуссии, экспертные ток-шоу, а также презентации проектов.

Все события будут объединены общими тематическими треками, такими как «Общественная консолидация», «Милосердие и сострадание» «Суверенитет», «Свобода», «Созидание», «Справедливость», «Народное единство», «Университет ОП РФ».

В частности, эксперты обсудят оказание помощи жителям новых территорий России и мобилизованным гражданам, вызовы, стоящие перед культурным сообществом, взаимодействие государства, бизнеса, НКО и религиозных объединений, актуальные вопросы организации здравоохранения, формирование комфортной системы ЖКХ, лучшие практики для новых территорий Российской Федерации.

Главное событие первого дня форума — пленарная сессия «Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!». Модератором выступит Секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

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