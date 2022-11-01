Подмосковные школы приняли 88 детей из Белгородской области, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«У себя дома они учились дистанционно, потому что было страшно выходить на улицу. И сейчас нужно сделать так, чтобы дети снова почувствовали себя в безопасности, нашли друзей и не отставали от программы», — заявил Воробьёв.

На учёбу детей будут доставлять школьные автобусы.

«Спасибо всем, кто включился в работу. Сейчас время, когда мы должны с пониманием отнестись к каждой ситуации и помочь людям», — добавил губернатор.

Ранее «Взгляд» сообщал, что в Московской области открыли интеграционную смену «Послезавтра» для детей из Донбасса.