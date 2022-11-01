Иммунолог Болибок заявил, что человечество приспособилось к COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок заявил, что человечество приспособилось к COVID-19.

«Просто, наверное, не осталось неиммунных людей, по которым вирус может ударять с ярко выраженной симптоматикой, и тяжело болеющих. Все уже с коронавирусом познакомились, их иммунная система знает, что это такое», — сказал он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, от заражения иммунная система защитить не может, но может защитить от тяжёлой формы болезни.

Как считает Болибок, коронавирус продолжит существовать в виде каких-либо сезонных или несезонных волн.

Ранее, по сообщениям ФАН, академик РАН врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко развеял мифы о вакцинации против гриппа.