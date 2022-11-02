Семьям жертв и пострадавшим от стрельбы в школе Ижевска выделят дополнительно 27 млн рублей

В Удмуртии выделят до 27 млн рублей на единовременные выплаты семьям погибших и пострадавших во время трагедии в школе № 88 Ижевска.

Соответствующее распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ИА «Удмуртия».

Семьям погибших выплатят 1 млн рублей. Получившие вред здоровью получат от 200 тыс. до 400 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести.

«Напомню, что республиканские выплаты семьи в большинстве своём уже получили. Это дополнительная мера поддержки со стороны Федерации. Семьи получат эти средства до конца ноября», — цитирует главу Удмуртии Александра Бречалова izhlife.ru.

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в школе в Ижевске погибли 17 человек, 11 из них — дети.