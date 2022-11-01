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Бочкарёв рассказал о ходе строительства учебного кластера «Ломоносов»

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе строительства учебного кластера «Ломоносов».
Бочкарёв рассказал о ходе строительства учебного кластера «Ломоносов»

«В составе научной долины «Воробьёвы горы» продолжается строительство комплекса учебно-образовательного кластера «Ломоносов». На площадке завершены работы нулевого цикла и возведение монолитных железобетонных конструкций. На финальной стадии находится устройство внутренних стен и перегородок, кровли и фасада», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, готовность инженерного оборудования оценивается в 67%, монтаж наружных инженерных сетей выполнен на 74%.

Как отметил заммэра, все работы ведутся в соответствии с графиком.

Кластер «Ломоносов» — флагман проекта инновационного центра МГУ. Там разместят офисы высокотехнологичных компаний, лаборатории, центры сертификации и испытаний, цифровых аддитивных технологий и центры научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

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