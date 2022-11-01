Пьяный водитель врезался в группу школьников в Кировской области
- РИА Новости
Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Соколов.
«Пострадавшему школьнику сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь в Пижанской ЦРБ. Наш Минздрав держит лечение на контроле», — написал он.
Губернатор также призвал усилить контроль на дорогах.
Как пишет РИА Новости, по данным ГИБДД региона, в Пижанском районе вечером 31 октября пьяный водитель ВАЗ–2107, выполняя обгон по правой обочине грузового автомобиля, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.