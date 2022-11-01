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Пьяный водитель врезался в группу школьников в Кировской области

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Пьяный водитель сбил четырёх школьников на обочине в Кировской области, 14-летняяя девочка погибла, 13-летний мальчик в реанимации.
Пьяный водитель врезался в группу школьников в Кировской области
  • РИА Новости

Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Соколов.

«Пострадавшему школьнику сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь в Пижанской ЦРБ. Наш Минздрав держит лечение на контроле», — написал он.

Губернатор также призвал усилить контроль на дорогах.

Как пишет РИА Новости, по данным ГИБДД региона, в Пижанском районе вечером 31 октября пьяный водитель ВАЗ–2107, выполняя обгон по правой обочине грузового автомобиля, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.

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