Пьяный водитель врезался в группу школьников в Кировской области

Пьяный водитель сбил четырёх школьников на обочине в Кировской области, 14-летняяя девочка погибла, 13-летний мальчик в реанимации.

Об этом в Telegram сообщил глава региона Александр Соколов.

«Пострадавшему школьнику сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь в Пижанской ЦРБ. Наш Минздрав держит лечение на контроле», — написал он.

Губернатор также призвал усилить контроль на дорогах.

Как пишет РИА Новости, по данным ГИБДД региона, в Пижанском районе вечером 31 октября пьяный водитель ВАЗ–2107, выполняя обгон по правой обочине грузового автомобиля, совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.