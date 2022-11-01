Автоэксперт Иванский назвал критерии выбора зимних шин

Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский рассказал, как правильно выбрать зимние автомобильные шины.

«Критериями для приобретения покрышек служат сразу несколько факторов: бюджет, климатические условия, в которых планируется их эксплуатация, а также интенсивность использования автомобиля. Поэтому основным ориентиром должны быть рекомендации, указанные в сервисной книжке», — заявил эксперт в беседе с «Известиями».

При выборе резины он посоветовал ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и приобретать покрышки соответствующего радиуса.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.