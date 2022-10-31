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В Подмосковье подали более 750 тысяч заявлений в кружки и секции с начала года

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В Московской области подали более 750 тыс. заявлений в кружки и секции с начала 2022 года.
В Подмосковье подали более 750 тысяч заявлений в кружки и секции с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Nastasic

Об этом сообщает телеканал «360».

«Более 750 тыс. заявлений на запись в кружки и секции от родителей Подмосковья поступило в режиме онлайн с начала года. Из них более 400 тыс. подано с начала учебного года», — заявила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Наибольшей популярностью пользуются спортивные и инженерные занятия.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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