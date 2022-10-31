Доцент Степанова спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке жилой аренды

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке жилой аренды.

«Арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки платёжеспособным клиентам и рассрочки оплаты, снижая требования к арендаторам, в том числе сдавая объекты на длительный срок без залога или с минимальной суммой залога», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, снижение цен на рынке долгосрочной аренды, скорее всего, будет больше, чем на рынке краткосрочной аренды.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.