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Доцент Степанова спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке жилой аренды

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке жилой аренды.
Доцент Степанова спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке жилой аренды
  • Gettyimages.ru
  • © AJ_Watt

«Арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки платёжеспособным клиентам и рассрочки оплаты, снижая требования к арендаторам, в том числе сдавая объекты на длительный срок без залога или с минимальной суммой залога», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, снижение цен на рынке долгосрочной аренды, скорее всего, будет больше, чем на рынке краткосрочной аренды.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.

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