Доцент Степанова спрогнозировала дальнейшее снижение цен на рынке жилой аренды
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«Арендодатели будут пытаться по мере возможности идти навстречу арендаторам, снижая арендные ставки, предлагая скидки платёжеспособным клиентам и рассрочки оплаты, снижая требования к арендаторам, в том числе сдавая объекты на длительный срок без залога или с минимальной суммой залога», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.
По её словам, снижение цен на рынке долгосрочной аренды, скорее всего, будет больше, чем на рынке краткосрочной аренды.
Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.