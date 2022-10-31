Доцент Степанова прокомментировала ситуацию с арендой студий и однокомнатных квартир

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова прокомментировала ситуацию с арендой студий и однокомнатных квартир.

«Традиционно квартиры меньшей площади более востребованы», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, цены на аренду такой недвижимости будут снижаться медленнее стоимости аренды более просторного жилья на фоне общего снижения активности на рынке.

Как считает Степанова, при определённых условиях активность потенциальных арендаторов к весне 2023 года может восстановиться и цены аренды могут начать расти.

Ранее директор департамента городской недвижимости АН «На Петровке» Ирина Кановас в беседе с ФАН дала прогноз цен на 2023 год.