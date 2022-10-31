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В Хабаровском крае ликвидированы все таёжные пожары

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В Хабаровском крае ликвидированы все таёжные пожары, последнее возгорание на площади 19 га работники лесопожарных формирований потушили 28 октября.
В Хабаровском крае ликвидированы все таёжные пожары
  • РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com.

«Горела сухая растительность в 5,5 км от поселка Кенада Ванинского района. Причиной пожара стало неосторожное обращение населения с огнём», — рассказал и. о. начальника отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Роман Ткаченко.

Он напомнил, что на всей территории края действует особый противопожарный режим в лесах. Режим накладывает ограничения на проведение огневых работ и любое другое использование огня в лесной полосе.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов в беседе с НСН рассказал о влиянии глобального потепления на погоду.

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