Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело о хищении у граждан более 266 млн рублей
- РИА Новости
Как пишет mkset.ru, ущерб составил около 266 млн рублей.
По версии следствия, в 2016 году житель Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке.
В свою деятельность он вовлёк других участников, которые открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию.
При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке.