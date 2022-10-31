Прокуратура Башкирии направила в суд уголовное дело о хищении у граждан более 266 млн рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 граждан. Они обвиняются в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

Как пишет mkset.ru, ущерб составил около 266 млн рублей.

По версии следствия, в 2016 году житель Уфы занимался предоставлением гражданам услуг по организации торгов на электронном рынке.

В свою деятельность он вовлёк других участников, которые открыли офисы в Уфе, Челябинске, Казани, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и вели широкую рекламную кампанию.

При этом фирма не имела лицензии на осуществление операций на электронном рынке.