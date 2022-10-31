Севастополь и Новгородская область подписали соглашение о сотрудничестве в ряде областей

Севастополь и Новгородская область подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и иных сферах деятельности в ходе визита делегации из Великого Новгорода на полуостров.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент цифрового развития Севастополя.

«Обсудили деятельность, направления развития многофункциональных центров двух регионов и возможные направления сотрудничества, в том числе обмен опытом в вопросе импортозамещения и переходе МФЦ на отечественное программное обеспечение», — сказано в сообщении ведомства.

Отмечается, что в Севастополе МФЦ уже работает полностью на отечественном программном обеспечении.