Севастополь и Новгородская область подписали соглашение о сотрудничестве в ряде областей
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Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент цифрового развития Севастополя.
«Обсудили деятельность, направления развития многофункциональных центров двух регионов и возможные направления сотрудничества, в том числе обмен опытом в вопросе импортозамещения и переходе МФЦ на отечественное программное обеспечение», — сказано в сообщении ведомства.
Отмечается, что в Севастополе МФЦ уже работает полностью на отечественном программном обеспечении.