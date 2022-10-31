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В Ижевске задержаны организаторы сети подпольных казино

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В Ижевске (Удмуртия) по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержали двоих мужчин 20 и 36 лет, а также четырёх женщин 33—39 лет.
В Ижевске задержаны организаторы сети подпольных казино
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.

По версии следователей, задержанные организовали деятельность нескольких подпольных игорных заведений в Ижевске. Залы располагались в подвалах жилых домов, а входы были оборудованы массивными железными дверями.

В ходе обысков было изъято 29 компьютеров, игровые автоматы и видеорегистраторы.

В настоящее время по данному факту ведётся расследование.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму суд вынес приговор по делу об организации сети подпольных казино.

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