В Ижевске задержаны организаторы сети подпольных казино
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.
По версии следователей, задержанные организовали деятельность нескольких подпольных игорных заведений в Ижевске. Залы располагались в подвалах жилых домов, а входы были оборудованы массивными железными дверями.
В ходе обысков было изъято 29 компьютеров, игровые автоматы и видеорегистраторы.
В настоящее время по данному факту ведётся расследование.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму суд вынес приговор по делу об организации сети подпольных казино.