В Ижевске задержаны организаторы сети подпольных казино

В Ижевске (Удмуртия) по подозрению в незаконной организации и проведении азартных игр задержали двоих мужчин 20 и 36 лет, а также четырёх женщин 33—39 лет.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по региону.

По версии следователей, задержанные организовали деятельность нескольких подпольных игорных заведений в Ижевске. Залы располагались в подвалах жилых домов, а входы были оборудованы массивными железными дверями.

В ходе обысков было изъято 29 компьютеров, игровые автоматы и видеорегистраторы.

В настоящее время по данному факту ведётся расследование.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму суд вынес приговор по делу об организации сети подпольных казино.