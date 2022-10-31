Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Тюмени

В Тюмени торжественно открыли памятный знак «Город трудовой доблести».

Установка стелы — обязательное требование при присвоении почётного звания «Город трудовой доблести», которое областной центр получил в мае 2021 года, передаёт megatyumen.ru.

«Присвоение звания «Город трудовой доблести» — значимое событие, высокая оценка трудового подвига жителей. С начала 1942 года в Тюмени было налажено военное производство. За станки вставали женщины, дети, старики. Смены длились по 12—18 часов... Сколько бы ни прошло лет, мы будем помнить о подвиге земляков», — прокомментировал событие губернатор области Александр Моор.

Ранее агентство «Невские новости» сообщило, что открытие стелы «Прорыв энергетической блокады» в честь 80-летия данного события прошло в Ленобласти в сентябре.