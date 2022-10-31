В рамках осеннего призыва в России начнут работу 2,5 тысячи призывных комиссий

Более 2,5 тыс. призывных комиссий в России начнут работу в рамках осенней призывной кампании, которая стартует 1 ноября, сообщил начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС контр-адмирал Владимир Цимлянский.

«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством России», — приводит его слова «Российская газета».

Большинство призывников направят в учебные соединения и воинские части, они в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

Как подчеркнули в Генштабе, призванные в армию этой осенью срочники не будут служить в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

Призыв будет проводиться с 1 ноября до 31 декабря 2022 года.