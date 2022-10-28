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Минюст России внёс в реестр иноагентов Синдееву, Котрикадзе и компанию Bookmate

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Минюст России внёс в реестр физлиц-иноагентов гендиректора телеканала «Дождь»* Наталью Синдееву и журналистку Екатерину Котрикадзе.
Минюст России внёс в реестр иноагентов Синдееву, Котрикадзе и компанию Bookmate
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov

Реестр опубликован на сайте ведомства.

В список физлиц-иноагентов также внесены Михаил Беньяш, Тарас Березовец, Иван Яковина и Владимир Роменский.

Также министерство внесло в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate.

Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского**.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.

** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.

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