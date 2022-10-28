Минюст России внёс в реестр иноагентов Синдееву, Котрикадзе и компанию Bookmate
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Реестр опубликован на сайте ведомства.
В список физлиц-иноагентов также внесены Михаил Беньяш, Тарас Березовец, Иван Яковина и Владимир Роменский.
Также министерство внесло в реестр СМИ-иноагентов компанию Bookmate.
Ранее Министерство юстиции России внесло в реестр физлиц-иноагентов продюсера Александра Роднянского**.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 20.08.2021.
** Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 21.10.2022.