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Цены на подержанные автомобили в России снизились на 3% в октябре

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Цены на подержанные автомобили в России снизились на 3% в октябре 2022 года, до 1,2 млн рублей.
Цены на подержанные автомобили в России снизились на 3% в октябре
  • Gettyimages.ru
  • © deepblue4you

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. Такая конкуренция влечёт снижение цен в каждом сегменте и возрастной группе», — заявил руководитель отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун.

По его словам, также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих автомобилей.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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