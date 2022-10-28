Цены на подержанные автомобили в России снизились на 3% в октябре 2022 года, до 1,2 млн рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

«Люди стали чаще выставлять автомобили на продажу, что приводит к увеличению выбора для потенциальных покупателей. Такая конкуренция влечёт снижение цен в каждом сегменте и возрастной группе», — заявил руководитель отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун.

По его словам, также этому способствует вымывание с рынка «свежих» и более дорогих автомобилей.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.