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Маршрут «Былинный путь» во Владимирской области получит статус национального

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Заявка Владимирской области с проектом «Былинный путь» получила одобрение экспертного совета по определению национальных турмаршрутов.
Маршрут «Былинный путь» во Владимирской области получит статус национального
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Об этом сообщает «Российская газета».

«Важнейшие составляющие маршрута «Былинный путь» — система навигации и инфраструктура как для организованных групп, так и для самостоятельных туристов», — заявил первый заместитель губернатора Александр Ремига.

По его словам, комплекс информационных стоек и билбордов по маршруту обеспечивает целостность и художественную ценность.

Как считают разработчики проекта, одно из его преимуществ — гостиницы на маршруте, оборудованные пандусами и специальными номерами для гостей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Одинцовский округ принял почти 5 млн туристов с начала 2022 года.

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