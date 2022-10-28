Иммунолог Крючков допустил одновременное заболевание ОРВИ и «цербером»

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков допустил одновременное заболевание ОРВИ и вариантом коронавируса «цербер».

«Грипп только-только начинается, ещё относительно низкая заболеваемость и другими ОРВИ тоже. Я думаю, что вероятность такой смешанной инфекции будет существенна, наверное, с декабря. Может быть, это будет декабрь, январь, февраль. Всё будет зависеть от реальной заболеваемости коронавирусом», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, пока нет информации о том, что такие смешанные инфекции нужно как-то особо лечить.

Крючков также отметил, что самостоятельно отличить «цербер» от ОРВИ нельзя, так как у нового подвида штамма «омикрон» нет особых отличительных симптомов.

Ранее врач-инфекционист кандидат медицинских наук Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в России.