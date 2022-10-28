Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Ярославле

Церемония открытия стелы «Город трудовой доблести» прошла в Ярославле.

Об этом сообщает «Российская газета».

Высота монумента составляет 17 м. Памятник сделан из чёрного металла и покрыт цинком.

«Ярославцы во время Великой Отечественной войны внесли огромный вклад в Победу своим трудом под бомбёжками. Фронт проходил довольно-таки недалеко, 60 с лишним километров от города, и приходилось работать в непростых условиях», — заявил губернатор Михаил Евраев.

Городу присвоили почётное звание в 2020 году, передаёт ОТР.

Ранее сообщалось, что стелу «Город трудовой доблести» планируют установить в 2023 году в Нижнем Новгороде.