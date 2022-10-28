Кремль: в Сочи 31 октября предусмотрены отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым
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«Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ранее стало известно, что в Сочи пройдут трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна.
Отмечается, что стороны рассмотрят реализацию трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.