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Кремль: в Сочи 31 октября предусмотрены отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым

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В Сочи 31 октября запланировано проведение беседы президента России Владимира Путина и лидера Азербайджана Ильхама Алиева, а также разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Кремль: в Сочи 31 октября предусмотрены отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ранее стало известно, что в Сочи пройдут трёхсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна.

Отмечается, что стороны рассмотрят реализацию трёхсторонних договорённостей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, а также шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.

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