Сальдо заявил, что в Херсонской области призыва на военную службу в этом году не будет

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе призыва на военную службу в этом году не будет.

«Призыва в этом году не будет», — сказал он ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждалось введение двухгодичной службы по призыву в армии.