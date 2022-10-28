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Сальдо заявил, что в Херсонской области призыва на военную службу в этом году не будет

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Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что в регионе призыва на военную службу в этом году не будет.
Сальдо заявил, что в Херсонской области призыва на военную службу в этом году не будет
  • РИА Новости

«Призыва в этом году не будет», — сказал он ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждалось введение двухгодичной службы по призыву в армии.

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