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Бочкарёв: в Москве создадут около 7000 рабочих мест за счёт строительства и реконструкции электродепо

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В Москве создадут около 7 тыс. рабочих мест благодаря строительству и реконструкции шести электродепо для обслуживания поездов метро, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в Москве создадут около 7000 рабочих мест за счёт строительства и реконструкции электродепо

«Сегодня в Москве в стадии строительства и реконструкции находятся шесть электродепо: «Аминьевское», «Нижегородское», «Южное», «Саларьево», «Владыкино» и «Выхино». Также ведётся проектирование депо для обслуживания новой Бирюлёвской линии метро», — сказал Бочкарёв.

По его словам, только в электродепо «Аминьевское» будет создано свыше 1,3 тыс. рабочих мест, а в депо «Нижегородское» будут трудиться около 900 человек.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что электродепо необходимы для обслуживания и ремонта подвижного состава метрополитена, поэтому их строительство и реконструкция проходят одновременно с возведением и вводом новых линий и станций.

Он добавил, что на строительных работах шести электродепо задействовано около 5,5 тыс. сотрудников Группы компаний «Мосинжпроект» и подрядных организаций.

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