В «Опоре России» прокомментировали изменение правил покупки недвижимости

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.

«Действительно, с ноября текущего года вводятся особые условия для микрофинансовых организаций под залог недвижимости. Данное изменение скорее обусловлено обеспечением безопасности и более строгими требованиями как к заёмщику, так и к организациям по выдаче займов», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, эта инициатива позволит обезопасить граждан от импульсивных сделок с МФО.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.