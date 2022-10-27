В «Опоре России» прокомментировали изменение правил покупки недвижимости
- Gettyimages.ru
- © guvendemir
«Действительно, с ноября текущего года вводятся особые условия для микрофинансовых организаций под залог недвижимости. Данное изменение скорее обусловлено обеспечением безопасности и более строгими требованиями как к заёмщику, так и к организациям по выдаче займов», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, эта инициатива позволит обезопасить граждан от импульсивных сделок с МФО.
Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.