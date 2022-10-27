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В «Опоре России» прокомментировали изменение правил покупки недвижимости

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Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.
В «Опоре России» прокомментировали изменение правил покупки недвижимости
  • Gettyimages.ru
  • © guvendemir

«Действительно, с ноября текущего года вводятся особые условия для микрофинансовых организаций под залог недвижимости. Данное изменение скорее обусловлено обеспечением безопасности и более строгими требованиями как к заёмщику, так и к организациям по выдаче займов», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, эта инициатива позволит обезопасить граждан от импульсивных сделок с МФО.

Ранее адвокат Ольга Власова в беседе с Nation News рассказала, почему могут отказать в регистрации дома в собственность.

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