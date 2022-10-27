В Самарской области могут увеличить финансирование программы по расселению из аварийного жилья
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Об этом сообщает volga.news.
Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального Минстроя.
Из документа следует, что на региональную программу, действующую до 2024 года, планируется добавить 2,5 млрд рублей. Общее финансирование превысит 25 млрд рублей.
Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.