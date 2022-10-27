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В Самарской области могут увеличить финансирование программы по расселению из аварийного жилья

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В Самарской области могут увеличить финансирование программы по расселению граждан из аварийного жилья — за счёт средств резервного фонда региона.
В Самарской области могут увеличить финансирование программы по расселению из аварийного жилья
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает volga.news.

Проект соответствующего постановления опубликован на сайте регионального Минстроя.

Из документа следует, что на региональную программу, действующую до 2024 года, планируется добавить 2,5 млрд рублей. Общее финансирование превысит 25 млрд рублей.

Ранее НСН сообщала, что с начала программы реновации более 66 тыс. москвичей переехали в новое жильё.

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