Автоэксперт Лысаков прокомментировал ситуацию на российском авторынке

Автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал ситуацию на российском авторынке.

«Люди отказываются от дорогих покупок, в том числе от приобретения автомобилей. Поэтому наблюдается падение спроса», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, снижается и предложение.

«На вторичном рынке ситуация лучше, потому что новые машины сейчас труднодоступны. Но там, естественно, цены выросли, потому что они всегда идут вслед за ценами на новые автомобили», — считает Лысаков.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.