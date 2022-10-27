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Автоэксперт Лысаков прокомментировал ситуацию на российском авторынке

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Автоэксперт Вячеслав Лысаков прокомментировал ситуацию на российском авторынке.
Автоэксперт Лысаков прокомментировал ситуацию на российском авторынке
  • Gettyimages.ru
  • © South_agency

«Люди отказываются от дорогих покупок, в том числе от приобретения автомобилей. Поэтому наблюдается падение спроса», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его словам, снижается и предложение.

«На вторичном рынке ситуация лучше, потому что новые машины сейчас труднодоступны. Но там, естественно, цены выросли, потому что они всегда идут вслед за ценами на новые автомобили», — считает Лысаков.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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