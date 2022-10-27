Средняя скорость трамваев в Москве может вырасти на 30% к 2023 году
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«Мы рассчитываем, что к концу года — может быть, даже там конец I квартала следующего года — скорость средняя в Москве трамвая увеличится почти на 30%», — заявил заммэра Максим Ликсутов в беседе с сайтом «Москва 24».
По его словам, в столице улучшается качество трамвайных путей. Бесшовные рельсы и новые шпалы позволяют снизить вибрацию и шум примерно на 20—30%.
Также проводится замена контактных проводов и перекладка путевой инфраструктуры.
Ранее НСН сообщала, что Московский скоростной диаметр (МСД) будет продлён до федеральной трассы Москва — Казань.