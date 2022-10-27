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Песков считает, что речь Путина на «Валдае» будут читать и изучать

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что речь главы государства Владимира Путина в рамках международного дискуссионного клуба «Валдай» будут читать и изучать.
Песков считает, что речь Путина на «Валдае» будут читать и изучать
  • РИА Новости
  • © Алексей Дружинин

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал представитель Кремля. 

27 октября Путин поучаствует в заседании клуба «Валдай». Он выступит с обширной речью и ответит на вопросы экспертов.

Российский лидер проводит встречи с участниками ежегодных заседаний «Валдая» с момента основания клуба. 

24 октября глава российского МИД Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов на площадке Международного дискуссионного клуба «Валдай». RT вёл прямую трансляцию.

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