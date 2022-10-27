В Кировской области рассказали о ходе реализации проекта «Чистая вода»
- Gettyimages.ru
- © Simon Nentwich / EyeEm
Об этом пишет progorod43 со ссылкой на пресс-центр областного правительства.
Проект «Чистая вода» предусматривает строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. На разработку проектно-сметной документации выделят средства из регионального бюджета.
К 2023 году реконструкцию планируют завершить.
Наряду с этим стало известно, что Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила о концентрации вредных веществ, попадающих в Японское море из сточных вод Владивостока, которая превышает норму в 450 раз. Об этом пишет newizv.ru.
Суд обязал региональные и городские власти, а также Приморский водоканал обеспечить очистку сточных вод.
Ранее сообщалось, что в Московской области организовали 335 субботников на территориях лесного фонда с начала текущего года.