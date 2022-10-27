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В Кировской области рассказали о ходе реализации проекта «Чистая вода»

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В Кировской области продолжается реализация проекта «Чистая вода».
В Кировской области рассказали о ходе реализации проекта «Чистая вода»
  • Gettyimages.ru
  • © Simon Nentwich / EyeEm

Об этом пишет progorod43 со ссылкой на пресс-центр областного правительства.

Проект «Чистая вода» предусматривает строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. На разработку проектно-сметной документации выделят средства из регионального бюджета.

К 2023 году реконструкцию планируют завершить.

Наряду с этим стало известно, что Амурская бассейновая природоохранная прокуратура заявила о концентрации вредных веществ, попадающих в Японское море из сточных вод Владивостока, которая превышает норму в 450 раз. Об этом пишет newizv.ru.

Суд обязал региональные и городские власти, а также Приморский водоканал обеспечить очистку сточных вод.

Ранее сообщалось, что в Московской области организовали 335 субботников на территориях лесного фонда с начала текущего года.

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