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Автоэксперт Солдатов посоветовал владельцам машин переходить на зимнюю резину

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Автоэксперт Роман Солдатов посоветовал российским автолюбителям начать заниматься сменой летней резины на зимнюю.
Автоэксперт Солдатов посоветовал владельцам машин переходить на зимнюю резину
  • Gettyimages.ru
  • © rolfo

«Многим водителям я бы уже сейчас советовал переходить на зимнюю резину. Во-первых, пошли заморозки, а во-вторых, даже если завтра неожиданно станет теплее, то необходимо время на то, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля. Пока дорога не ледяная, машина будет ощущаться жестковато, но зато уже когда начнутся настоящие морозы, водитель будет готов», — заявил он «Известиям».

Солдатов также призвал не экономить на шинах, поскольку плохое сцепление с дорогой и ускоренное разрушение резины могут привести к ДТП.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.

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