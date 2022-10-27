Автоэксперт Солдатов посоветовал владельцам машин переходить на зимнюю резину

Автоэксперт Роман Солдатов посоветовал российским автолюбителям начать заниматься сменой летней резины на зимнюю.

«Многим водителям я бы уже сейчас советовал переходить на зимнюю резину. Во-первых, пошли заморозки, а во-вторых, даже если завтра неожиданно станет теплее, то необходимо время на то, чтобы привыкнуть к поведению автомобиля. Пока дорога не ледяная, машина будет ощущаться жестковато, но зато уже когда начнутся настоящие морозы, водитель будет готов», — заявил он «Известиям».

Солдатов также призвал не экономить на шинах, поскольку плохое сцепление с дорогой и ускоренное разрушение резины могут привести к ДТП.

Ранее автомобильный эксперт, основатель команды «ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал об особенностях выбора зимней резины.