Заммэра Бочкарёв: в электродепо Москвы создали 8000 рабочих мест за 11 лет

В Москве с 2011 года реконструировали и построили 11 электродепо для обслуживания подвижного состава метро, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«За 11 лет в Москве построены шесть депо: «Митино», «Братеево», «Лихоборы», «Солнцево», «Руднево» и первый этап депо «Нижегородское». Также пять электродепо реконструированы: «Печатники», «Планерное», «Сокол» и первые этапы депо «Владыкино» и «Выхино», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, благодаря этой работе в столице создали около 8 тыс. рабочих мест.

«Это важная мера поддержки экономики города. Электродепо — это достаточно крупное предприятие, обеспечивающее занятость квалифицированным специалистам», — отметил заммэра.

Электродепо используются для ночного отстоя, ремонта и технического обслуживания поездов. С увеличением количества линий и их протяжённости пропорционально растёт и число поездов.