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В Подмосковье проведут 200 ярмарок в ноябре

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В Московской области планируют провести 200 ярмарок в ноябре. Они будут организованы в 39 городских округах.
В Подмосковье проведут 200 ярмарок в ноябре
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В ноябре отмечают День народного единства, и часть ярмарок приурочены к этому празднику, большая часть посвящена осени и её проводам. К концу ноября начнут работать и новогодние ярмарки», — заявил зампред правительства области Георгий Филимонов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье провели 158 ярмарок в сентябре.

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