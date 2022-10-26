В Подмосковье проведут 200 ярмарок в ноябре
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В ноябре отмечают День народного единства, и часть ярмарок приурочены к этому празднику, большая часть посвящена осени и её проводам. К концу ноября начнут работать и новогодние ярмарки», — заявил зампред правительства области Георгий Филимонов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье провели 158 ярмарок в сентябре.